Covid | 64 861 nuovi positivi | 190 i morti

(Di martedì 2 agosto 2022) MILANO (ITALPRESS) – Sono 64.861 ial Coronavirus in Italia, su un totale di 354.431 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino diffuso dal Ministero della Salute sulla pandemia. Sono 190 i, con il totale delle persone decedute da inizio pandemia che tocca quota 172.397. Il tasso dità è al 18,3%. Dal punto di vista dei ricoveri ospedalieri, sono 10.245 (-282), dei quali 386 in terapia intensiva (12 in meno di ieri). (ITALPRESS). Photo credits: www.agenziafotogramma.it

