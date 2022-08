Così i V_V hanno imbrattato anche il feed Twitter di Giornalettismo (e di altre testate online) (Di martedì 2 agosto 2022) Abbiamo parlato dell’atto vandalico del movimento dei V V contro la sede de La Stampa. Le scritte rosse, gli slogan e le minacce che sono comparse sui muri della redazione di Torino hanno fatto il giro d’Italia e il giro del web. Nella giornata di ieri, diversi colleghi hanno espresso solidarietà alla testata e al direttore Massimo Giannini che, questa mattina, ha anche pubblicato un editoriale per spiegare l’accaduto e per dare la sua chiave di lettura. Tuttavia, esistono anche altri atti vandalici. Non si tratta di quelli fisici nei confronti della sede di una testata, ma di quelli virtuali, che possono essere perpetrati su feed e bacheche social di giornali digitali. Così, questa mattina, noi di Giornalettismo ci siamo svegliati con il feed di ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 2 agosto 2022) Abbiamo parlato dell’atto vandalico del movimento dei V V contro la sede de La Stampa. Le scritte rosse, gli slogan e le minacce che sono comparse sui muri della redazione di Torinofatto il giro d’Italia e il giro del web. Nella giornata di ieri, diversi colleghiespresso solidarietà alla testata e al direttore Massimo Giannini che, questa mattina, hapubblicato un editoriale per spiegare l’accaduto e per dare la sua chiave di lettura. Tuttavia, esistonoaltri atti vandalici. Non si tratta di quelli fisici nei confronti della sede di una testata, ma di quelli virtuali, che possono essere perpetrati sue bacheche social di giornali digitali., questa mattina, noi dici siamo svegliati con ildi ...

