"Comiche finali". A Salerno i migranti liberi di ignorare ogni stop (Di martedì 2 agosto 2022) È caos a Salerno per l'arrivo della nave ong con 50 migranti positivi al Covid: la richiesta di stop dello sbarco di De Luca cade nel vuoto. Il prefetto in conferenza spiega perché Leggi su ilgiornale (Di martedì 2 agosto 2022) È caos aper l'arrivo della nave ong con 50positivi al Covid: la richiesta didello sbarco di De Luca cade nel vuoto. Il prefetto in conferenza spiega perché

nnorthstardust : RT @usoilsarcasmo: i finali delle serie tv comiche fanno piangere più delle serie drammatiche, non potete negarlo è così - salernonotizie : Sbarco migranti concluso a Salerno, Cirielli (FdI): “Siamo alle comiche finali” - Peppe91176 : @edmondocirielli (@FDI_Parlamento ): gestione vergognosa degli sbarchi. Con De Luca siamo alle comiche finali - Tortellinandia : RT @usoilsarcasmo: i finali delle serie tv comiche fanno piangere più delle serie drammatiche, non potete negarlo è così - _unaltrosole_ : RT @usoilsarcasmo: i finali delle serie tv comiche fanno piangere più delle serie drammatiche, non potete negarlo è così -