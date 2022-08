As Dusk Falls, un’avventura piena di emozioni (Di martedì 2 agosto 2022) As Dusk Falls è l’avventura interattiva di Interior Night uscita lo scorso 19 luglio per PC e Xbox. Parliamone insieme! As Dusk Falls, una trama avvincente seppur un po’ banale Come appena detto, As Dusk Falls è l’opera prima di Interior Night. Si tratta di un’avventura a bivi dalla narrazione decisamente intrigante e avvincente.Il gioco vede scorrere la storia di due famiglie: gli Holt, dei delinquenti fra i quali prenderemo il controllo del fratello minore Jay, e i Walker, una famiglia che si sta trasferendo in Missouri e in cui prenderemo il controllo del padre Vince.Le due sottotrame si intrecceranno presto in un modo decisamente inaspettato e interessante, regalandoci tantissimi momenti di tensione, anche se a volte avrà dei risvolti un po’ banali. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 2 agosto 2022) Asè l’avventura interattiva di Interior Night uscita lo scorso 19 luglio per PC e Xbox. Parliamone insieme! As, una trama avvincente seppur un po’ banale Come appena detto, Asè l’opera prima di Interior Night. Si tratta dia bivi dalla narrazione decisamente intrigante e avvincente.Il gioco vede scorrere la storia di due famiglie: gli Holt, dei delinquenti fra i quali prenderemo il controllo del fratello minore Jay, e i Walker, una famiglia che si sta trasferendo in Missouri e in cui prenderemo il controllo del padre Vince.Le due sottotrame si intrecceranno presto in un modo decisamente inaspettato e interessante, regalandoci tantissimi momenti di tensione, anche se a volte avrà dei risvolti un po’ banali. ...

