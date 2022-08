(Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) –, brand italiano specializzato in abbigliamento da uomo contemporary fashion, archivia ildell’anno fiscale 2022 con un segno positivo: la crescita delè pari asul 2021, attestandosi a 35,4 milioni di euro rispetto ai 28,1 milioni dell’anno precedente. Questo risultato supera il target previsto per l’anno in corso e porta a rivedere le stime di chiusura anno in rialzo, ponendo l’obiettivo a 80 milioni di. La crescita, spiega l’azienda, è il risultato dell’andamento positivo di tutti e tre i canali di distribuzione: retail, wholesale ed e-commerce, a guidare la crescita è il canale retail che segna un +51% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Ciò conferma che il brand si trova “in una fase di ...

fisco24_info : Antony Morato, in primo semestre fatturato a 35,4 mln (+26%): (Adnkronos) - Brand rivede stime chiusura anno, obiet… - wannacrj : è un 10 ma veste Antony Morato e Guess -

Pambianconews

Il primo semestre 2022 si chiude con un ottimo segno positivo per il brand: la crescita del fatturato è pari a + 26% sul 2021, attestandosi a 35,4 milioni rispetto ai 28,1 milioni dell'anno precedente. Questo risultato supera il target previsto per il semestre ...Il sorriso più celebre del mondo compie cinquant'anni e, per celebrare l'occasione, attratto dal fascino del simbolismo, ha voluto creare un'apposita capsule collection: la "Smiley Originals". Il brand, con questa selezione di capi e accessori, ha come obiettivo quello ... Antony Morato chiude il primo semestre a quota +26% Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Antony Morato chiude in positivo il primo semestre del 2022. Il brand maschile campano totalizza 35,4 milioni di euro, incresciuta del ...