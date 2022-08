telodogratis : Viola Luciani oro a 12 anni nella Cdm pattinaggio freestyle inline - vivereitalia : Viola Luciani oro a 12 anni nella Cdm pattinaggio freestyle inline - ledicoladelsud : Viola Luciani oro a 12 anni nella Cdm pattinaggio freestyle inline - italiaserait : Viola Luciani oro a 12 anni nella Cdm pattinaggio freestyle inline - fisco24_info : Viola Luciani oro a 12 anni nella Cdm pattinaggio freestyle inline: (Adnkronos) - Viola Luciani, 12enne marchigiana… -

Viola Luciani, 12enne marchigiana, astro nascente del pattinaggio inline freestyle, è oro nella prova di Battle alla Coppa del Mondo Tre Stelle che si è disputata in questi giorni a Porto Recanati. Bene anche le giovanissime marchigiane Rebecca Pirani, 14 anni, e, 12 anni, entrambe di Castelfidardo, che hanno sfiorato il podio, piazzandosi rispettivamente al quinto e sesto posto. Due marchigiane in finale è già qualcosa che odora di Storia. L'oro di Viola Luciani, 12 anni da Castelfidardo, la più giovane atleta azzurra in gara, è in più la ciliegina sulla torta che illumina la ...