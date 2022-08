Vaiolo delle scimmie: New York dichiara lo stato d’emergenza (Di lunedì 1 agosto 2022) Emergenza a New York e San Francisco a causa del Vaiolo delle scimmie. Sul fronte europeo sono 12.761 i casi. Vaiolo delle scimmie in Spagna Credit: CasertaNewsDopo la prima vittima venerdì nella regione di Valencia, 24 ore dopo il ministero della Sanità spagnolo conferma un secondo decesso, questa volta in Andalusia. Entrambi i pazienti era stati ricoverati nei giorni precedenti al decesso. Le autorità sanitarie di Valencia hanno reso noto che il paziente è morto a causa di un’encefaliteprovocata da un’infezione, precisando che si stanno conducendo gli esami autoptici per chiarire maggiormente la causa della morte. Le autorità sanitarie dell’Andalusia hanno reso noto inoltre che il paziente aveva 31 anni ed aveva un’infezione tipo meningite. Il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 1 agosto 2022) Emergenza a Newe San Francisco a causa del. Sul fronte europeo sono 12.761 i casi.in Spagna Credit: CasertaNewsDopo la prima vittima venerdì nella regione di Valencia, 24 ore dopo il ministero della Sanità spagnolo conferma un secondo decesso, questa volta in Andalusia. Entrambi i pazienti era stati ricoverati nei giorni precedenti al decesso. Le autorità sanitarie di Valencia hanno reso noto che il paziente è morto a causa di un’encefaliteprovocata da un’infezione, precisando che si stanno conducendo gli esami autoptici per chiarire maggiormente la causa della morte. Le autorità sanitarie dell’Andalusia hanno reso noto inoltre che il paziente aveva 31 anni ed aveva un’infezione tipo meningite. Il ...

repubblica : Usa, in arrivo 800 mila dosi contro il vaiolo delle scimmie. E' emergenza nello Stato di New York - ladyonorato : Ma veramente stanno ripartendo da capo col vaiolo delle scimmie? Nuova “emergenza globale”?? - Agenzia_Ansa : FLASH | Vaiolo delle scimmie: Oms, è emergenza sanitaria globale. #ANSA - Manela94530607 : RT @ossequioso: @FloydJethro69 @fdragoni Chi non vota si autoesclude. Le percentuali si calcolano sui votanti. Se su 10 elettori 1 è piddin… - maryilritorno : RT @maucat65: Giusto per precisare che il vaiolo delle scimmie NON E' una 'malattia gay'. Semplicemente ci si contagia quando si fa sesso a… -