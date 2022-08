Un reportage acustico lungo un fiume Po ormai irriconoscibile

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 1 agosto 2022) «L’ultima goccia» non è un podcast “solo” sulla siccità. Racconta il cambiamento climatico con una prospettiva olistica che forse è l’unica adatta a documentarlo davvero. L’ultima uscita di Chora, già disponibile su tutte le piattaforme, è un viaggio in quattro episodi in un’Italia più profonda dei suoi corsi d’acquariarsi. È un, dove si sente scorrere un, il Po, che è stato grande come la civiltà che ha cullato e non è il solo a rischiare di scomparire. Ma si ascoltano anche le testimonianze di chi prova a proporre soluzioni: profeta nel deserto, ma in senso letterale, se non verranno adottate in un futuro sempre meno remoto. Ne abbiamo parlato con Francesca Milano, autrice e voce della serie. La prima puntata insegna che bisogna essere dei poeti per descrivere l’ascesa sul Monviso. ...