Torino: visite mediche in corso per Lazaro

Nella mattinata odierna Lazaro si è sottoposto alle visite mediche con il Torino, nel pomeriggio la firma con i granata Nel corso della mattinata Lazaro ha svolto le visite mediche con il Torino. Le visite hanno avuto luogo presso l'Istituto di Medicina dello Sport. Dopo l'esperienza al Benfica nella scorsa stagione, l'esterno di proprietà dell'Inter approderà in granata in prestito con diritto di riscatto.

