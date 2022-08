Sudan: Cnn, 'saccheggio' di oro da parte della Russia (Di lunedì 1 agosto 2022) "La Cnn ha scoperto prove" che "la Russia è collusa con la leadership militare" del "Sudan per consentire a miliardi di dollari in oro di aggirare lo stato Sudanese e di privare il Paese colpito dalla ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 1 agosto 2022) "La Cnn ha scoperto prove" che "laè collusa con la leadership militare" del "per consentire a miliardi di dollari in oro di aggirare lo statoese e di privare il Paese colpito dalla ...

