Sinner: non si ferma più, vince anche il torneo Atp di Umago, (Di lunedì 1 agosto 2022) L'azzurro, 20 anni, in finale sconfigge lo spagnolo Carlos Alcaraz. Sinner, numero 2 del tabellone, batte la prima testa di serie per 6-7 (5-7), 6-1, 6-1 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 1 agosto 2022) L'azzurro, 20 anni, in finale sconfigge lo spagnolo Carlos Alcaraz., numero 2 del tabellone, batte la prima testa di serie per 6-7 (5-7), 6-1, 6-1 L'articolo proviene da Firenze Post.

FiorinoLuca : 'Eppure mi avevano raccontato una storia diversa. Una storia dal finale scontato, con un fenomeno che rubava la sce… - WeAreTennisITA : Sulla terra ad Umago Sinner non fallisce ?? Batte Munar per 6-4 6-4 e raggiunge i quarti. Passa anche Zeppieri super… - stefaniafaffi15 : RT @Teresio_Boccia: #Umago #Sinner Fantasticooooo Non sento Non sentooooo ???????? - AlteaFerrari : RT @Teresio_Boccia: #Umago #Sinner Fantasticooooo Non sento Non sentooooo ???????? - Fprime86 : RT @GeorgeSpalluto: #Sinner 'Abbiamo fatto tanti cambiamenti negli ultimi mesi. Vincere un torneo è speciale. Farlo col nuovo team lo è anc… -