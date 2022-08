“Scambio di documenti”: Torino, il colpo per calmare Juric (Di lunedì 1 agosto 2022) Il Torino sta stringendo per completare un’altra operazione di mercato e persuadere Ivan Juric dopo il pesante litigio con Vagnati Il Torino vuole cambiare passo per lasciarsi alle spalle le tensioni della scorsa settimana. I granata per questo motivo stanno ora provando a dare l’incornata al mercato alla ricerca della qualità richiesta a gran voce Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 1 agosto 2022) Ilsta stringendo per completare un’altra operazione di mercato e persuadere Ivandopo il pesante litigio con Vagnati Ilvuole cambiare passo per lasciarsi alle spalle le tensioni della scorsa settimana. I granata per questo motivo stanno ora provando a dare l’incornata al mercato alla ricerca della qualità richiesta a gran voce Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

MarcoBovicelli : #Milan, operazione in dirittura per #DeKetelaere: accordo totale col #Bruges, ora scambio dei documenti e organizza… - DIRETTADCM : ??ULTIM’ORA ?? Scambio di documenti tra #Torino e #Besiktas per Emirhan #Ilkhan! ?? Il centrocampista turco classe 200… - Cuore_Toro : Di Marzio: #Torino scambio di documenti con il #Besiktas per #Ilkhan - BighiTheKid : Di Marzio pur di non mettere la clessidra per Wijnaldum: - “Peppiniello Esposito, scambio di documenti in corso t… - YawPagez0 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Apollon, scambio di documenti in corso con l'#Empoli per il portiere Gabriele #Meli -