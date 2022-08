Santa Marinella apre le porte del Comune ai giovani geometri (Di lunedì 1 agosto 2022) Santa Marinella – Per la prima volta il Comune di Santa Marinella ha stipulato una convenzione con il Collegio dell’Ordine dei geometri della Provincia di Roma, consentendo di ricevere tirocinanti e praticanti geometri presso la sede dell’Urbanistica in via Cicerone 25. L’accordo è stato fortemente voluto dal Sindaco Pietro Tidei di concerto con l’Assessore all’Urbanistica Avv. Roberta Gaetani con la sottoscrizione degli atti da parte del funzionario arch. Claudio Gentili. “Siamo disponibili a recepire i praticanti – spiaga l’Assessore Gaetani che lancia un appello ai futuri geometri della zona – Se foste interessati a fare pratica presso il Comune di Santa Marinella potete prendere contatti ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 1 agosto 2022)– Per la prima volta ildiha stipulato una convenzione con il Collegio dell’Ordine deidella Provincia di Roma, consentendo di ricevere tirocinanti e praticantipresso la sede dell’Urbanistica in via Cicerone 25. L’accordo è stato fortemente voluto dal Sindaco Pietro Tidei di concerto con l’Assessore all’Urbanistica Avv. Roberta Gaetani con la sottoscrizione degli atti da parte del funzionario arch. Claudio Gentili. “Siamo disponibili a recepire i praticanti – spiaga l’Assessore Gaetani che lancia un appello ai futuridella zona – Se foste interessati a fare pratica presso ildipotete prendere contatti ...

