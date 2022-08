Ronaldo: «Di Maria in campo vede cose che gli altri non vedono. Non gioca, inventa» (Di lunedì 1 agosto 2022) Ronaldo, il brasiliano, non Cristiano il portoghese, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui parla del mercato e della Serie A. Parla anche della Juve, soprattutto a proposito di uno degli acquisti del club di Agnelli: Angel Di Maria. «Eh, lui lo conosco bene: a Madrid c’era chi andava allo stadio solo per vedere lui. Non gli daresti mai 34 anni, fisicamente sta ancora da dio. E giocando vede cose che quasi tutti gli altri non vedono. Lui non gioca, inventa: soprattutto assist». Sarà contento Vlahovic. «Dentro l’area un bell’animale, ma va aiutato di più. Di Maria lo aiuterà». L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 1 agosto 2022), il brasiliano, non Cristiano il portoghese, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui parla del mercato e della Serie A. Parla anche della Juve, soprattutto a proposito di uno degli acquisti del club di Agnelli: Angel Di. «Eh, lui lo conosco bene: a Madrid c’era chi andava allo stadio solo perre lui. Non gli daresti mai 34 anni, fisicamente sta ancora da dio. Endoche quasi tutti glinon. Lui non: soprattutto assist». Sarà contento Vlahovic. «Dentro l’area un bell’animale, ma va aiutato di più. Dilo aiuterà». L'articolo ilNapolista.

napolista : Ronaldo: «Di Maria in campo vede cose che gli altri non vedono. Non gioca, inventa» Il brasiliano alla Gazzetta: «… - RositoStefano : @SuperMax88J @EdoardoMecca1 @MatthijsPog Parliamo anche di Ronaldo che quando lo disse tutti ridevano. Parliamo di… - ZonaBianconeri : RT @MondoBN: RONALDO: “La Juve punta a vincere subito. Di M - LucaRuss0 : RONALDO: “La Juve punta a vincere subito. Di Maria non gioca, inventa” - MondoBN : RONALDO: “La Juve punta a vincere subito. Di M -