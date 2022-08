Putin | L' allargamento della Nato e' una minaccia | ci difenderemo

(Di lunedì 1 agosto 2022) Dopo alcuni giorni di silenzio riappare Vladimire, ancora una volta, dalle sue parole non emerge alcun segnale di dialogo. Anzi il presidente russo torna ad attaccare lae annuncia, per i ...

Dopo alcuni giorni di silenzio riappare Vladimire, ancora una volta, dalle sue parole non emerge alcun segnale di dialogo. Anzi il presidente russo torna ad attaccare la Nato e annuncia, per i prossimi mesi, l'arrivo dei temuti missili ......una guerra in Kosovo che potrebbe essere il pretesto perfetto da parte di Mosca per un... Proprio secondo il metodo. La Serbia è il cavallo di Troia diin Europa ". La Nato dal ...Dopo alcuni giorni di silenzio riappare Vladimir Putin e, ancora una volta, dalle sue parole non emerge alcun segnale di dialogo. Anzi il ...Entornointeligente.com / BRUXELLES. – Dopo alcuni giorni di silenzio riappare Vladimir Putin e, ancora una volta, dalle sue parole non emerge alcun segnale di dialogo. Anzi il presidente russo torna a ...