Picchia e violenta minorenne fuori dal locale | arrestato 21enne

AgSciWriter : @beabri Chiunque fosse stato l'aggressore non si può assistere alla vista di una persona che picchia una più debole… - Nina6_15 : @Maestro_HV I neri fanno 'apprezzamenti' mentre gli alpini fanno molestie! Un 'milanese' picchia persone a Riccione… - emanuelatarquin : @rulajebreal Quando invece il colore della vostra pelle uccide violenta ruba picchia come lo chiami idiota - mennea_donato : Mi auguro che l'aggressore li venga data la miglior pena che si merita. Chi uccide, chi violenta, chi picchia chi e… - giamp9000 : @prodettorre Quindi uno non può mettere lo smalto sulle unghie perché c’è chi si “turba”, quindi è giustificabile a… -

ilgazzettino.it

Jesolo: nella località famosa per la movida sul litorale veneziano dell'Alto Adriatico ennesima aggressione l'altra notte in via Orlanda, quando tre ventenni, due trevigiani e una padovana, ...JESOLO - Jesolo: ennesima aggressione l'altra notte in via Orlanda, quando tre ventenni, due trevigiani e una padovana, dipendenti di una pizzeria, sono stati attaccati senza motivo da un gruppo di coetanei, ... Pestaggio selvaggio a Jesolo: gruppo di stranieri picchia tre ventenni CIVITANOVA - Ancora brutale violenza lungo il corso sotto gli occhi di alcune persone, non lontano dal punto dove è morto Alika Ogorchuwku. E ancora un video, diffuso sui social, ...Jesolo violenta: nella località famosa per la movida sul litorale veneziano dell'Alto Adriatico ennesima aggressione l'altra notte in via Orlanda, quando tre ventenni, due trevigiani ...