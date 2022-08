Non solo campo: Fabregas sarà anche azionista del Como (Di lunedì 1 agosto 2022) Cesc Fabregas non sarà solo giocatore del Como: il calciatore spagnolo ha anche acquistato una quota del club lariano. A confermarlo è stato il ceo della società Dennis Wise, durante la conferenza stampa. “Tengo a precisare una cosa per far sì che sia tutto chiaro. Cesc avrà un interesse maggiore in questa società, farà parte Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 1 agosto 2022) Cescnongiocatore del: il calciatore spagnolo haacquistato una quota del club lariano. A confermarlo è stato il ceo della società Dennis Wise, durante la conferenza stampa. “Tengo a precisare una cosa per far sì che sia tutto chiaro. Cesc avrà un interesse maggiore in questa società, farà parte Calcio e Finanza.

