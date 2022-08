Leasys e Nobis siglano la partnership | nasce Leasys Be Safe

(Di lunedì 1 agosto 2022) ROMA - Garantire, attraverso una copertura assicurativa, la massima serenità a chi sceglie una formula di noleggio a lungo termine, anche in un periodo di incertezza come quello attuale. È questo l'...

È questo l'obiettivo della partnership siglata tra, brand Stellantis e principale player del noleggio a lungo termine in Italia, eAssicurazioni, compagnia danni del Gruppocon uno ...Le parole di Maria De Nobili, Direttore Divisione Automotive diAssicurazioni "Siamo lieti di poter collaborare con, brand del Gruppo Stellantis con cui condividiamo uno spiccato ...ROMA (ITALPRESS) - Garantire, attraverso una copertura assicurativa, la massima serenità a chi sceglie una formula di noleggio a lungo termine, anche in u ...Leasys ha ideato un'assicurazione per privati e partite IVA che li protegge in caso di perdita del lavoro, invalidità e malattia ...