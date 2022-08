Jannik Sinner dopo aver vinto l’ATP Umago: “Contento” (Di lunedì 1 agosto 2022) Finalmente Jannik Sinner può davvero sorridere. dopo aver patito diversi infortuni che hanno condizionato le sue prestazioni in questa annata di tennis, l’altoatesino è riuscito a vincere il primo trofeo della stagione (il sesto in carriera) battendo la nemesi Carlos Alcaraz nella finalissima dell’ATP Umago. Una vittoria di carattere e di talento, come ha sottolineato nelle prime dichiarazioni lo stesso tennista italiano. Le parole di Jannik Sinner dopo aver sconfitto Carlos Alcaraz annik Sinner campione Umago (Credit foto – ATP Umago)“Sicuramente quel game mi ha aiutato tanto, soprattutto mentalmente. Avevo perso il primo set e sapevo che quello sarebbe stato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 1 agosto 2022) Finalmentepuò davvero sorridere.patito diversi infortuni che hanno condizionato le sue prestazioni in questa annata di tennis, l’altoatesino è riuscito a vincere il primo trofeo della stagione (il sesto in carriera) battendo la nemesi Carlos Alcaraz nella finalissima del. Una vittoria di carattere e di talento, come ha sottolineato nelle prime dichiarazioni lo stesso tennista italiano. Le parole disconfitto Carlos Alcaraz annikcampione(Credit foto – ATP)“Sicuramente quel game mi ha aiutato tanto, soprattutto mentalmente. Avevo perso il primo set e sapevo che quello sarebbe stato ...

