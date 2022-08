Iran | terrificante ondata di esecuzioni | almeno 251 nei primi sei mesi dell’anno

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 agosto 2022) Duecentocinquantuno condanne a morte eseguite neisei, una media di una al giorno: la macchina della morte dello Statoiano sta tornando ai livelli della metà dello scorso decennio. Di questo passo, in questi giorni il totale delledel 2021, 314, sarà stato ampiamente superato. Mentre scrivo questo post, infatti, è già arrivato a 300. La legislazioneiana prevede la pena di morte per numerosi reati, tra cui omicidio, traffico di droga, stupro e rapina a mano armata. Atti protetti dal diritto internazionale dei diritti umani come le relazioni omosessuali tra persone adulte e consenzienti, le relazioni extraconiugali e i discorsi ritenuti “offensivi nei confronti del profeta dell’Islam”, così come reati descritti in modo del tutto vago come quello ...