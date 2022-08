Ilkhan Torino, chiusura a un passo: scambio di documenti in corso (Di lunedì 1 agosto 2022) Ilkhan Torino, chiusura a un passo dell’affare. I granata sono allo scambio dei documenti con il Besiktas: le ultime Emirhan Ilkan a un passo dal Torino secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio. Il centrocampista classe 2004 è pronto a passare in granata, mentre il club è allo scambio dei documenti con il Besiktas. Affare che si dovrebbe completare sulla base di 4,5 milioni di euro (valore della clausola), mentre il giovane dovrebbe arrivare in Italia dopodomani. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 agosto 2022)a undell’affare. I granata sono allodeicon il Besiktas: le ultime Emirhan Ilkan a undalsecondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio. Il centrocampista classe 2004 è pronto a passare in granata, mentre il club è allodeicon il Besiktas. Affare che si dovrebbe completare sulla base di 4,5 milioni di euro (valore della clausola), mentre il giovane dovrebbe arrivare in Italia dopodomani. L'articolo proviene da Calcio News 24.

