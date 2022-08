Il dono della Pro Loco di Testa di Lepre ai Vigili del Fuoco in congedo di Castel di Guido (Di lunedì 1 agosto 2022) Fiumicino – “A nome dell’Amministrazione desidero porgere un ringraziamento alla ProLoco di Testa di Lepre che, ieri sera, durante la terza e ultima delle serate della Festa dei suoni, da loro organizzata con grande successo e a cui ha partecipato il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, ha voluto donare una piccola cifra simbolica all’associazione Vigili del Fuoco in congedo di Castel di Guido come ringraziamento per la loro preziosa opera e il lavoro svolto nei casi di emergenza. I soldi contribuiranno al ripristino di quell’unità mobile andata distrutta dalle fiamme durante uno degli ultimi incendi. Un ringraziamento va anche alla ProLoco di Passoscuro che ha fatto una donazione sempre all’associazione ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 1 agosto 2022) Fiumicino – “A nome dell’Amministrazione desidero porgere un ringraziamento alla Prodidiche, ieri sera, durante la terza e ultima delle serateFesta dei suoni, da loro organizzata con grande successo e a cui ha partecipato il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, ha voluto donare una piccola cifra simbolica all’associazionedelindidicome ringraziamento per la loro preziosa opera e il lavoro svolto nei casi di emergenza. I soldi contribuiranno al ripristino di quell’unità mobile andata distrutta dalle fiamme durante uno degli ultimi incendi. Un ringraziamento va anche alla Prodi Passoscuro che ha fatto una donazione sempre all’associazione ...

noorasaetre___ : un po’ me ne pento di non averla letta subito ma ho le mie fissazioni che devo leggere le storie finite… però sapev… - ilfaroonline : Il dono della Pro Loco di Testa di Lepre ai Vigili del Fuoco in congedo di Castel di Guido - dariodangelo91 : @xxiletC Scrivere un pensiero elaborato e non disporre del dono della chiarezza. - FabioFZ3 : @Deliademarinis1 @cresce_m Il dono della sintesi ????????? - BastetFelix : @sempreciro Spero, mi auguro e prego sia così e tu abbia il dono della profezia... ???????????????????????? -