Europei femminili, Inghilterra campione: Germania ko 2-1 (Di lunedì 1 agosto 2022) Epilogo nella finalissima di Wembley per gli Europei femminili di calcio che hanno eletto l’Inghilterra campione. Una gioia tanto attesa per il popolo inglese può esultare senza sosta, a distanza di una sola estate dall’enorme delusione nella manifestazione calcistica dedicata alle Nazionali maschili del Vecchio Continente. Gli uomini non riuscirono a sfruttare il fattore campo, alzando bandiera bianca ai calci di rigore contro l’Italia di Roberto Mancini. La partita di ieri, come un brutto incubo, sembrava ripercorrere quella maledetta finale per il calcio anglosassone: vantaggio inglese, pareggio della squadra ospite e supplementari. Fortunatamente per il pubblico di casa, però, la contesa non è arrivata fino ai calci di rigore grazie alla rete della vittoria siglata al 110?. Germania piegata: è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 1 agosto 2022) Epilogo nella finalissima di Wembley per glidi calcio che hanno eletto l’. Una gioia tanto attesa per il popolo inglese può esultare senza sosta, a distanza di una sola estate dall’enorme delusione nella manifestazione calcistica dedicata alle Nazionali maschili del Vecchio Continente. Gli uomini non riuscirono a sfruttare il fattore campo, alzando bandiera bianca ai calci di rigore contro l’Italia di Roberto Mancini. La partita di ieri, come un brutto incubo, sembrava ripercorrere quella maledetta finale per il calcio anglosassone: vantaggio inglese, pareggio della squadra ospite e supplementari. Fortunatamente per il pubblico di casa, però, la contesa non è arrivata fino ai calci di rigore grazie alla rete della vittoria siglata al 110?.piegata: è ...

antoguerrera : Comunque vada: che vittoria per il calcio femminile e per tutte le donne del mondo. Wembley tutto esaurito e festan… - ilPostSport : Per il calcio inglese è il primo trofeo internazionale dai Mondiali maschili del 1966 - pin_klo : il risultato della vittoria storia dell'inghilterra agli europei femminili di calcio sarà una crescita ancora più f… - infoitsport : Europei femminili, l’Inghilterra batte la Germania e alza il trofeo - Fprime86 : RT @sportmediaset: Kelly fa impazzire Wembley ai supplementari, Europeo all'Inghilterra #europei #donne #inghilterra -