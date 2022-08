Dimarco | “Vogliamo dimostrare quello che valiamo Ruolo? Mi piace di più giocare in fascia”

(Di lunedì 1 agosto 2022) Federicoparla della prossima stagione dell’Inter L’esterno nerazzurro Federicoha parlato della stagione che attende l’Inter in un’intervista concessa al Corriere dello Sport. Tanti gli argomenti toccati dagli arrivi dal mercato ache è l’obiettivo della squadra nella stagione che sta per prendere il via. “Dobbiamo continuare a lavorare con serenità. Contano le partite con i tre punti in palio e per quelle saremo pronti”. Che sensazioni ha provato a poter correre nuovamente a tuttacome succedeva nel settore giovanile, a Parma e a Verona? Mi, lo ammetto, ma io possonosia nella linea a tre sia esterno a centrocampo. La decisione spetta all’allenatore e io mi adatto. Sembra una frase fatta, ma è la verità. Da interista al 110% ...

