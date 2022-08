Calciomercato Sampdoria | Damsgaard via | i sogni sono due grandi ex

DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, definito il futuro di #Gabbia: quando arriverà un nuovo difensore andrà alla @sampdoria - DiMarzio : #Calciomercato | #Sampdoria, offerta dal @BrentfordFC per #Damsgaard - DiMarzio : #Djuricic torna alla @sampdoria #Calciomercato @SkySport - SaxSan2 : Giornata di visite mediche ?? #Lazaro - #Torino #Vecino - #Lazio #Djuricic - #Sampdoria #Semak e #DiFrancesco - #Lecce #calciomercato - CagliariNews24 : Futuro Rog, non si sblocca la trattativa con la Sampdoria: le ultime #Cagliari -

Commenta per primo Ci sono due idee di mercato a centrocampo per la, una più praticabile, e una con i contorni del sogno. La prima pista è quella che conduce a Gonzalo Villar , della Roma . Il club blucerchiato sta continuando a trattare con i giallorossi: ...Commenta per primo Sono ufficialmente iniziate le visite mediche di Filip Djuricic con la. Il giocatore ex Sassuolo è arrivato a Genova, nella consueta clinica del capoluogo utilizzata come base da Corte Lambruschini, attorno alle 9.20 per sottoporsi agli esami strumentali del ...Sarà una sfida tra Juventus è Napoli quella per Raspadori. In vantaggio c'è il club di Aurelio De Laurentiis, arrivato fino a 30 milioni di euro, ma l'ingresso ...Il gioiellino Damsgaard è pronto a cambiare squadra e campionato, la Sampdoria non può fare altro che dare il via libera e cercare le alternative.