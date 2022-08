Anche gli hotel possono essere ‘fantasma’, l’incredibile truffa (Di lunedì 1 agosto 2022) Attenzione a dove prenotate le vacanze: capitata a molti turisti. Tutte le informazioni utili. Una cosa del genere non era mai capitata, almeno che si sappia: la truffa dell’hotel fantasma. È accaduta sulla Riviera Romagnola. Ci siamo abituati, purtroppo, alla frequenza delle truffe delle “case fantasma” per L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 1 agosto 2022) Attenzione a dove prenotate le vacanze: capitata a molti turisti. Tutte le informazioni utili. Una cosa del genere non era mai capitata, almeno che si sappia: ladell’fantasma. È accaduta sulla Riviera Romagnola. Ci siamo abituati, purtroppo, alla frequenza delle truffe delle “case fantasma” per L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Pontifex_it : Accumulare beni materiali non basta a vivere bene, perché – dice Gesù nel #VangelodiOggi (Lc 12,13-21) – la vita no… - AlbertoBagnai : Ricordo comunque che i medici (ma anche gli architetti, i ballerini, gli agenti di cambio, ecc.) emettono CO2 (e qu… - DaniloToninelli : Come è giusto che sia il #M5S non vuole politici professionisti e dice sì al limite dei due mandati. Bravo… - bonaccorso_vito : RT @Moonlightshad1: Basta conoscere la storia di uno che si è arricchito con la politica, che è quanto di più distante dal senso stesso del… - ScoutismoRN : @LafaReao @lamelasulweb Ma che l'anno scorso abbia fatto male gli ultimi mesi e non abbia giocato penso siano d'acc… -

Le sonde interstellari Voyager devono affrontare alcune decisioni difficili I due veicoli si trovano nello spazio e ad oggi non sono solo gli oggetti artificiali più distanti , lontani circa 19,3 miliardi e 23,3 miliardi di chilometri dalla Terra, ma anche la missione ... È stata effettuata una scoperta sorprendente sullo squalo più grande del mondo Così gli scienziati si sono chiesti se questa abitudine di nutrirsi anche di alghe sia necessaria o solo di contorno. Analizzando i loro escrementi, i ricercatori hanno scoperto che anche dalle ... old.federscherma.it Bonus luce e gas: quanto incide lo sconto sulla bolletta A usufruirne sono le famiglie con un Isee inferiore ai 12 mila euro, le famiglie numerose con almeno 4 figli e Isee non superiore a 20 mila euro o chi riceve reddito o pensione di cittadinanza ... La campagna anti-Meloni di Repubblica “ Giorgia Meloni è missina e ha come mito gli anni Settanta, quelli del terrorismo e dei picchiatori”. Ma sì, fascista, picchiatrice e pure un po’ terrorista. Anche perché le tre cose non possono che ... I due veicoli si trovano nello spazio e ad oggi non sono solooggetti artificiali più distanti , lontani circa 19,3 miliardi e 23,3 miliardi di chilometri dalla Terra, mala missione ...Cosìscienziati si sono chiesti se questa abitudine di nutrirsidi alghe sia necessaria o solo di contorno. Analizzando i loro escrementi, i ricercatori hanno scoperto chedalle ... MONDIALI ASSOLUTI CAIRO 2022 - PROTAGONISTI ANCHE GLI ARBITRI ITALIANI MARTILOTTI E ARMATA A usufruirne sono le famiglie con un Isee inferiore ai 12 mila euro, le famiglie numerose con almeno 4 figli e Isee non superiore a 20 mila euro o chi riceve reddito o pensione di cittadinanza ...“ Giorgia Meloni è missina e ha come mito gli anni Settanta, quelli del terrorismo e dei picchiatori”. Ma sì, fascista, picchiatrice e pure un po’ terrorista. Anche perché le tre cose non possono che ...