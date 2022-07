Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2022 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 31 luglio 2022)DEL 31 LUGLIOORE 16:20 FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. IN APERTURA IL RACCORDO ANULARE DOVE PER UN INCENDIO CI SONO CODE NEL TRATTO TRA LAURENTINA E ARDEATINA SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE. A BRUCIARE E’ LO SPARTITRAFFICO. VI INVITIAMO A PRESTARE ATTENZIONE ANCHE PER LA PRESENZA DI FUMO IN CARREGGIATA. DISAGI IN QUESTO CASO PER UN INCIDENTE ANCHE PER CHI STA PERCORRENDO LA VIA NETTUNENSE TRA FONTANA DI PAPA E CECCHINA. AL MOMENTO SEGNALIAMO CODE IN DIREZIONE. TRAFFICO SCORREVOLE SULLE ALTRE STRADE DEL TERRITORIO. RESTANO RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, PER LAVORI DI POTATURA SULLA CORSIA TRANVIARIA DI VIA ...