Torna il grande caldo Comune al lavoro per nidi e materne | Già tre gradi in meno

Torna il caldo. E le due settimane restanti di luglio, le ultime prima della pausa estiva, si annunciano roventi per educatori e bimbi di nidi e materne comunali. Il Municipio ha tracciato ieri un primo bilancio degli interventi compiuti nell’ultimo periodo, dopo le proteste dei genitori, per rendere meno pesante la situazione dei servizi 0-6. E ha annunciato di essere riuscito a ottenere, tramite appunto l’operazione portata avanti nei giorni scorsi da Area Blu, un "miglioramento significativo del microclima in diversi ambienti educativi, con una prima riduzione della temperatura fino a circa tre gradi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Torna il grande caldo . Comune al lavoro per nidi e materne : "Già tre gradi in meno"

