Salernitana-Reggina | siparietto tra Inzaghi e Barone | “Dopo 16 anni è arrivato il passaggio”

(Di domenica 31 luglio 2022) Il triangolare trae Adana Demirspor è stato anche l’occasione di vivere un momento che tutti stavano aspettando: il famosissimo mancatodi Filippoe Simone, in quell’imperiosa cavalcata di Super Pippo che si è poi conclusa con il dribbling su Cech e il gol che ha sancito la definitiva vittoria dell’Italia sulla Repubblica Ceca ai Mondiali del 2006. Una cavalcata accompagnata, appunto, da, che sperava di poter entrare nel tabellino dei marcatori della rassegna iridata, ma a modo suo alla fine è entrato comunque nella storia. In occasione della sfida tra le due compagini italiane, come documentato dallasul proprio profilo Instagram, il tanto agognatoalla fine è ...

SportdelSud : ???? Davide #Nicola, tecnico della #Salernitana, ha fatto il punto sul livello della rosa a disposizione dopo il tri… - strillsport : (VIDEO) – Reggina, gol e highlights del triangolare con Salernitana e Adana Demirspor - Strill_it : (VIDEO) – Reggina, gol e highlights del triangolare con Salernitana e Adana Demirspor - SampNews24 : Trofeo Iervolino, una vittoria e una sconfitta per la #Reggina: le ultime sul prossimo avversario della #Sampdoria - hayaIetman : RT @Reggina_1914: I Trofeo Angelo Iervolino ?? FT | @OfficialUSS1919 ?? #Reggina 1914 1??-0?? Il gol di Kristoffersen a inizio gara vale l… -

Le due squadre si sono affrontate dopo che la squadra di Davide Nicola aveva battuto la. DIRETTAADANA DEMIRSPOR / Streaming video tv: Ribery in attacco Il capitano Fazio ...... ex estremo difensore della Juventus, originario di Patti, ed attualmente preparatore dei portieri in casa. La foto è stata pubblicata tramite i canali social dellama, oltre il ...Al 17’ Boultam, giocatore dei granata, viene abbattuto a seguito di un fallo bruttissimo da parte di Akaydin. L’arbitro espelle subito il giocatore, ma non riesce a evitare i successivi tafferugli e d ...è convincente la prestazione della Reggina al primo “Trofeo Angelo Iervolino” giocato ieri sera allo stadio “Arechi” e intitolato alla memoria del fratello del presidente della Salernitana, ...