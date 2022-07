Non è mai troppo tardi! (Di domenica 31 luglio 2022) “Cosa stai scrivendo?” mi chiede Dario. “Sto riavvolgendo la pellicola della mia vita” rispondo senza staccare lo sguardo dal computer. Sono nata a Udine, nella villetta dove aveva vissuto mia madre, con sua madre, prima di sposarsi. Inizia così Un romanzo in venti case e un giardino (Gaspari editore) di Caterina Zaina. Le venti case in cui ha abitato sono il concept e il fil rouge di questo delizioso memoir in libreria adesso. Scrittrici che esordiscono a 80 anni Zaina, moglie dello scrittore milanese Carlo Castellaneta e giornalista ai tempi di Enzo Biagi, racconta di traslochi, separazioni (del marito che si era invaghito di un’altra donna), di case dove cadevano quadri all’improvviso (in via Vivaio,a Milano. Ha scoperto che ci aveva vissuto la scrittrice Margherita Sarfatti, una delle amanti di Mussolini) e di amici come Giorgio Strehler che voleva portare a teatro ... Leggi su iodonna (Di domenica 31 luglio 2022) “Cosa stai scrivendo?” mi chiede Dario. “Sto riavvolgendo la pellicola della mia vita” rispondo senza staccare lo sguardo dal computer. Sono nata a Udine, nella villetta dove aveva vissuto mia madre, con sua madre, prima di sposarsi. Inizia così Un romanzo in venti case e un giardino (Gaspari editore) di Caterina Zaina. Le venti case in cui ha abitato sono il concept e il fil rouge di questo delizioso memoir in libreria adesso. Scrittrici che esordiscono a 80 anni Zaina, moglie dello scrittore milanese Carlo Castellaneta e giornalista ai tempi di Enzo Biagi, racconta di traslochi, separazioni (del marito che si era invaghito di un’altra donna), di case dove cadevano quadri all’improvviso (in via Vivaio,a Milano. Ha scoperto che ci aveva vissuto la scrittrice Margherita Sarfatti, una delle amanti di Mussolini) e di amici come Giorgio Strehler che voleva portare a teatro ...

