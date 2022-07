HuffPostItalia : My Way. Io, Silvio, vi spiego come ho fregato tutti ancora una volta -

L'HuffPost

Se fossi, qual sono e fui : sorrido, mi compiaccio e neanche mi arrabbio perché, come noto, io amo per definizione. E, soprattutto: sono ancora qua! Ci siete cascati un'altra volta, con questa cazzata ...Berlusconi suddenly decided to run, and Giorgia Meloni didn't take it well as the decision ... It's also theto defeat abstentionism. Traduzione di Carlo Ghirri News correlate Calenda ... My Way. Io, Silvio, vi spiego come ho fregato tutti ancora una volta Lettera immaginaria ma verosimile di Berlusconi che racconta come non è mai stato moderato ma un estremista degli affari suoi ...The former Italian prime minister and president of the Forza Italia party, Silvio Berlusconi, denied Friday that he had met or held talks in the past with the Russian ambassador ...