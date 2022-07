Lampedusa, record di sbarchi: in 1900 all'hotspot che ha 350 posti. Un immigrato è arrivato con il cane (Di domenica 31 luglio 2022) Non si fermano gli sbarchi di migranti a Lampedusa: 23 dalla mezzanotte con 932 arrivi e l'hotspot di Contrada Imbriacola in sofferenza con oltre 1.900 ospiti a fronte di una capienza massima di... Leggi su ilmattino (Di domenica 31 luglio 2022) Non si fermano glidi migranti a: 23 dalla mezzanotte con 932 arrivi e l'di Contrada Imbriacola in sofferenza con oltre 1.900 ospiti a fronte di una capienza massima di...

