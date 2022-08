Il debitore potrà vendere direttamente l' immobile pignorato

La Legge per Tutti

...esecutivo e questo conferisce al beneficiario una maggiore tutela giuridica poiché in caso di mancato pagamentoagire in giudizio ottenendo immediatamente il pignoramento dei beni del. ...Ad esempio, il creditoreregistrare la conversazione fatta con il, durante la quale questi ammette di essere in debito. Va però specificato che: la registrazione illegale , come ad ... Come recuperare un credito con il fallimento della persona fisica