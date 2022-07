Firmino spazza via i dubbi | «Voglio restare al Liverpool | sono felice»

(Di domenica 31 luglio 2022) . Le parole dell’attaccante brasiliano Roberto, ai microfoni di TNT Sport, ha annunciato di voler rimanere alsubito dopo la vittoria della Community Shield. Il brasiliano era stato accostato anche alla Juventus. LE PAROLE – «moltoqui agrato a Dio di essere qui a giocare per un grande club con grandi giocatori, e a vincere titoli. E la mia volontà è. Il mio desiderio èqui.rimanere qui,qui. Quindi questo è tutto ciò che posso dire,». L'articolo proviene da Calcio News 24.

