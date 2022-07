F1, perché la Ferrari è andata così piano in gara: temperatura, pioggia lieve e tutte le chiavi di una vera Caporetto (Di domenica 31 luglio 2022) Un’altra Caporetto per la Ferrari al termine di questo 13° round del Mondiale 2022 di F1. In Ungheria si era detto che l’obiettivo fosse la doppietta e le cose non sono andate proprio così, visto che le due Rosse dello spagnolo Carlos Sainz e del monegasco Charles Leclerc hanno concluso in quarta e sesta posizione. Domanda ovvia: perché? La risposta immediata è: non ha funzionato nulla, ma è opportuno argomentare meglio ed essere più specifici. In primis, la Rossa ha sofferto i cambiamenti climatici a Budapest (Ungheria) che già vi erano stati ieri con l’arrivo della pioggia e temperature più basse. Se è vero che le due F1-75 venerdì con il caldo afoso volavano, sabato e domenica facevano più fatica, o almeno questo discorso riguarda soprattutto Carlos Sainz. Lo spagnolo, infatti, si è lamentato di un ... Leggi su oasport (Di domenica 31 luglio 2022) Un’altraper laal termine di questo 13° round del Mondiale 2022 di F1. In Ungheria si era detto che l’obiettivo fosse la doppietta e le cose non sono andate proprio, visto che le due Rosse dello spagnolo Carlos Sainz e del monegasco Charles Leclerc hanno concluso in quarta e sesta posizione. Domanda ovvia:? La risposta immediata è: non ha funzionato nulla, ma è opportuno argomentare meglio ed essere più specifici. In primis, la Rossa ha sofferto i cambiamenti climatici a Budapest (Ungheria) che già vi erano stati ieri con l’arrivo dellae temperature più basse. Se è vero che le due F1-75 venerdì con il caldo afoso volavano, sabato e domenica facevano più fatica, o almeno questo discorso riguarda soprattutto Carlos Sainz. Lo spagnolo, infatti, si è lamentato di un ...

