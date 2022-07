F1 GP Ungheria 2022 | Perez | “Buon quinto posto | ma il podio era vicino”

(Di domenica 31 luglio 2022) “Da metà gara è andata meglio. Ho pensato anche alla strategia ad una sosta, ma poi abbiamo cambiato idea, pensando di massimizzare lo stint centrale”. Sergiocommenta così la sua gara al Gran Premio d’. “Non siamo riusciti a fare meglio deled è un peccato, perchè alla fine ho chiuso a breve distanza da Sainz e Russell, anche se Leclerc era nei miei scarichi” aggiunge il pilota della Red Bull. Il messicano ha poi parlato della sua prima parte di stagione: “Nelle mie prime 13 gare ho avuto alti e bassi: a volte ho fattoe cose, altre meno. Ultimamente ho avuto qualche problema di troppo. Ora vado in vacanza, ma farò di tutto per tornare in pista a Spa nel migliore dei modi”. SportFace.

SkySportF1 : ?? RIMONTA MAX: VERSTAPPEN VINCE ? ? Nessuna Ferrari sul podio in Ungheria I risultati ? - SkySportF1 : ?? Diversa strategia per i piloti Ferrari ?? Leclerc leader della gara (?? 21/70) LIVE ? - SkySportF1 : ?? Leclerc, sorpasso DA PAURA su Russell (?? 38/70) LIVE ? - F1Sport_PitTalk : #HungarianGP : @MercedesAMGF1 ci prende gusto, ancora un doppio podio - sportface2016 : #Formula1 #HungarianGP 2022, #Perez: 'Buon quinto posto, ma il podio era vicino' -

Fernando Alonso termina in ottava posizione il tredicesimo appuntamento del Mondiale F1che si è corso in, sul circuito dell'Hungaroring. L'asturiano, due volte iridato in Renault a inizio millennio, si è lamentato non poco per la difesa durissima di Ocon nel primo giro, ...Carlos Sainz solo quarto, Charles Leclerc addirittura sesto La Ferrari fa (ancora) flop. Il Gp d'regala una nuova delusione al Cavallino. Carlos Sainz solo quarto, Charles Leclerc addirittura sesto nell'ennesima giornata grigia delle rosse. Sotto accusa, di nuovo, le scelte del ...Condividi questo articolo:(Adnkronos) – Max Verstappen vince il Gp d’Ungheria 2022, tredicesimo appuntamento del Mondiale, la Ferrari fa flop e finisce giù dal podio. Il pilota olandese della Red Bull ...Non può essere soddisfatto, ovviamente, Charles Leclerc. Partiva terzo nel Gran Premio di Formula 1 di Ungheria a Budapest, ma complice una strategia tutt'altro che convincente ...