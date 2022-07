“Dalla Rai al GF Vip”. Gossip bomba sulla conduttrice, a 63 anni è pronta a mettersi in gioco (Di domenica 31 luglio 2022) GF Vip 7, tra i nuovi concorrenti dell’edizione che inizierà a settembre spunta un nome pesante. Tra alcune conferme a tenere banco sono soprattutto le smentite. Non saranno presenti al GF Vip 7 i fratelli Guendalina ed Edoardo Tavassi, reduci dall’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. TvBlog ha poi aggiunto che non ci sarà il ritorno della contessa Patrizia De Blanck e nemmeno la possibilità di ammirare l’emergente attore Artem Tkachuk, noto per essere uno dei protagonisti della serie tv Mare Fuori. E poi a dire di no ad Alfonso Signorini anche un ex calciatore e un fidanzato di una vip. Non ci saranno nella settima edizione del GF Vip nemmeno l’ex giocatore Paolo Cannavaro, fratello del campione del mondo Fabio Cannavaro, e il partner di Vera Gemma, Jeda. Secondo Deianira Marzano invece potrebbe trovare spazio la regina delle televendite Patrizia Rossetti (classe 1959 lo scorso ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 31 luglio 2022) GF Vip 7, tra i nuovi concorrenti dell’edizione che inizierà a settembre spunta un nome pesante. Tra alcune conferme a tenere banco sono soprattutto le smentite. Non saranno presenti al GF Vip 7 i fratelli Guendalina ed Edoardo Tavassi, reduci dall’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. TvBlog ha poi aggiunto che non ci sarà il ritorno della contessa Patrizia De Blanck e nemmeno la possibilità di ammirare l’emergente attore Artem Tkachuk, noto per essere uno dei protagonisti della serie tv Mare Fuori. E poi a dire di no ad Alfonso Signorini anche un ex calciatore e un fidanzato di una vip. Non ci saranno nella settima edizione del GF Vip nemmeno l’ex giocatore Paolo Cannavaro, fratello del campione del mondo Fabio Cannavaro, e il partner di Vera Gemma, Jeda. Secondo Deianira Marzano invece potrebbe trovare spazio la regina delle televendite Patrizia Rossetti (classe 1959 lo scorso ...

