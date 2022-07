Cagliari | sconfitta per 6-2 con il Leeds in amichevole | a segno Lapadula

(Di domenica 31 luglio 2022)pesante per il, che nell’ultimaufficiale prima dell’inizio del campionato di Serie B esce battuto per 6-2 dalla trasferta in casa del. A Elland Road i sardi vanno subito sotto 3-0 con la doppietta di Rodrigo e la rete di Bamford, prima di tornare in partita grazie alle reti die Luvumbo che valgono il momentaneo 3-2. Nel finale di partita però arriva la doppietta di Bamford e la tripletta di Rodrigo, insieme al sigillo finale di Koch, fissano il risultato sulle dimensioni tennistiche finali. SportFace.

