Beyoncé: ecco quante copie venderà Renaissance la prima settimana (Di domenica 31 luglio 2022) Dopo anni di attesa Beyoncé è tornata con un nuovo album ed ha già battuto diversi record. Renaissance infatti è l’unico disco femminile ad aver debuttato in più di 100 paesi alla 1 su iTunes (questa decade c’era riuscita soltanto Adele con 30). Ma quante copie venderà al debutto il primo atto di questa trilogia? Una fonte ha dichiarato a Metro che il team di Beyoncé prevede di arrivare a quota 3 milioni alla fine del primo trimestre. Per adesso sappiamo che – secondo Hits Daily Double – Renaissance in USA al debutto venderà tra le 275.000 e le 315.000 copie. Numero 1 assicurata nella Billboard Hot 200, numeri grandiosi, anche se lontani dalle 653.000 copie di Lemonade. “Il nuovo lavoro di Beyoncé ... Leggi su biccy (Di domenica 31 luglio 2022) Dopo anni di attesaè tornata con un nuovo album ed ha già battuto diversi record.infatti è l’unico disco femminile ad aver debuttato in più di 100 paesi alla 1 su iTunes (questa decade c’era riuscita soltanto Adele con 30). Maal debutto il primo atto di questa trilogia? Una fonte ha dichiarato a Metro che il team diprevede di arrivare a quota 3 milioni alla fine del primo trimestre. Per adesso sappiamo che – secondo Hits Daily Double –in USA al debuttotra le 275.000 e le 315.000. Numero 1 assicurata nella Billboard Hot 200, numeri grandiosi, anche se lontani dalle 653.000di Lemonade. “Il nuovo lavoro di...

