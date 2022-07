WWE Summerslam 2022 – Preview

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 30 luglio 2022) E’ incredibilmente arrivato, dopo decenni spesi a sperare di non vederlo mai più, a sperare che non andasse via mai, a sperare di vederlo tornare e a sperare di vederlo uscire dalla TV, il momento. E’ il 30 luglio del, e terrorizzati da una pandemia, una guerra tremendamente pericolosa per tutto il mondo, un caldo che ci conferma quanti pochi anni di vita abbia questo pianeta e quanti problemi davvero ci siano sulla terra, ci apprestiamo ad assistere al primo evento targato WWE senza Vince Kennedy McMahon alla guida della compagnia. Siamo al Nissan Stadium di Nashville, Tennesse, nella casa dei Tennessee Titans. Siamo arrivati, anche quest’anno, a, The Craziest Party of the Summer. Da parte di Giovanni “GiovY2JPitz” Pitzalis, buona lettura a tutti. i i ONE ON ONE MATCH Bianca Belair (c) vs Becky Lynch for the WWE Raw Women’s ...