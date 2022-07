WWE: Quote scomesse finali per SummerSlam, ecco chi sarà campione secondo i bookmakers (Di sabato 30 luglio 2022) Scommettere sul wrestling in strani siti poco raccomandabili non è quello che vi consiglieremmo di fare, eppure è sempre divertente ed interessante dare un’occhiata alle Quote che i pochi siti che lasciano scommettere sul wrestling danno ai vari match. Per questo vi proponiamo le Quote finali di SummerSlam 2022. Favoritissimo Logan Paul, che è dato addirittura ad 1.05. I bookmakers sembrano convinti che sia quasi certa la sua vittoria e che The Miz se ne andrà a casa con le ossa rotte. Chi scommette su The Miz riceverà 8 volte la posta in gioco. Al contrario sembra più equilibrato il match per lo SmackDown Women’s Championship, dove la campionessa Liv Morgan è favorita a 1.50 ma tallonata da Ronda Rousey a 2.50. Indecisione anche per i titoli tag team unificati, con le stesse ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 30 luglio 2022) Scommettere sul wrestling in strani siti poco raccomandabili non è quello che vi consiglieremmo di fare, eppure è sempre divertente ed interessante dare un’occhiata alleche i pochi siti che lasciano scommettere sul wrestling danno ai vari match. Per questo vi proponiamo ledi2022. Favoritissimo Logan Paul, che è dato addirittura ad 1.05. Isembrano convinti che sia quasi certa la sua vittoria e che The Miz se ne andrà a casa con le ossa rotte. Chi scommette su The Miz riceverà 8 volte la posta in gioco. Al contrario sembra più equilibrato il match per lo SmackDown Women’s Championship, dove lassa Liv Morgan è favorita a 1.50 ma tallonata da Ronda Rousey a 2.50. Indecisione anche per i titoli tag team unificati, con le stesse ...

Zona_Wrestling : WWE: Quote scomesse finali per SummerSlam, ecco chi sarà campione secondo i bookmakers - TSOWrestling : Le quote per #SummerSlam: chi sono i favoriti per la serata? #TSOW // #TSOS // #WWE -

SummerSlam 2022: le ultime quote a poche ore dal PLE The Shield Of Wrestling WWE: SummerSlam, Roman Reigns sempre più “vicino” alla vittoria, sorpresa Liv Morgan Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ... Sasha Banks, Bray Wyatt or Bayley: Who Will Show Up at WWE SummerSlam WWE will descend on the Nissan Stadium in Nashville, Tennessee to host the 35th annual SummerSlam. The “Big Four” pay-per-view event has become ... Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...WWE will descend on the Nissan Stadium in Nashville, Tennessee to host the 35th annual SummerSlam. The “Big Four” pay-per-view event has become ...