UFC 277, Julianna Peña vs. Amanda Nunes 2 stanotte in tv: programma, orario e streaming (Di sabato 30 luglio 2022) Sale sull'ottagono più famoso la più famosa fighter del mondo: Amanda Nunes è pronta a sfidare nuovamente Julianna Pena, ad otto mesi dalla clamorosa sconfitta subita contro la statunitense che riuscì ad imporsi per sottomissione. Ora è il momento della rivincita, con in palio la cintura pesi gallo che le è stata tolta. Questo è il main event di UFC 277, una card stellare che propone come piatto forte anche il match tra Brandon Moreno e Kai Kara-France con la cintura dei pesi mosca ad interim in palio. La card inizierà alle 04:00 della notte tra sabato 30 e domenica 31 luglio. Per i due principali incontri bisognerà aspettare le 06:00 del mattino. Questo e altro per uno degli eventi UFC più importanti dell'anno: si combatte all'American Airlines Center di Dallas, Texas. L'evento potrà essere seguito su Dazn, con telecronaca di Alex ...

