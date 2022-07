Traffico Roma del 30-07-2022 ore 16:30 (Di sabato 30 luglio 2022) Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità sulla tangenziale dopo l’uscita della Roma L’Aquila verso San Giovanni sul resto della città non si rilevano al momento difficoltà ma con l’aumento del Traffico sono sempre possibili rallentamenti sulla Cassia Veientana dove per lavori di manutenzione si transita su riduzione di carreggiata tra lo svincolo del raccordo e 3 km prima del Bivio per Castel dei ceveri nelle due direzioni ultimo fine settimana del mese e via dei Fori Imperiali è isola pedonale se oggi sia domani domenica 31 luglio deviazioni per le linee di bus che vi transitano Mentre ai Parioli oggi e domani per il posizionamento di una gru via Cimarosa resta chiusa il classico durante l’orario di lavoro 3 a viale Liegi e Piazza Verdi deviata in questo caso le linee di bus 53e 360 ... Leggi su romadailynews (Di sabato 30 luglio 2022)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità sulla tangenziale dopo l’uscita dellaL’Aquila verso San Giovanni sul resto della città non si rilevano al momento difficoltà ma con l’aumento delsono sempre possibili rallentamenti sulla Cassia Veientana dove per lavori di manutenzione si transita su riduzione di carreggiata tra lo svincolo del raccordo e 3 km prima del Bivio per Castel dei ceveri nelle due direzioni ultimo fine settimana del mese e via dei Fori Imperiali è isola pedonale se oggi sia domani domenica 31 luglio deviazioni per le linee di bus che vi transitano Mentre ai Parioli oggi e domani per il posizionamento di una gru via Cimarosa resta chiusa il classico durante l’orario di lavoro 3 a viale Liegi e Piazza Verdi deviata in questo caso le linee di bus 53e 360 ...

muoversintoscan : ?? In #A1, in direzione Roma: code per traffico intenso tra Aglio e Calenzano-Sesto Fiorentino #viabiliTOS - muoversintoscan : ? In #A1, in direzione Roma: code a tratti per traffico intenso tra Monte San Savino e Chiusi #viabiliTOS - muoversintoscan : ???TRAFFICO REGOLARE In #A1, coda RISOLTA tra Valdarno e Monte San Savino verso Roma #viabiliTOS - viabilitasdp : 16:08 #A24 Coda in uscita a Teramo Est provenendo da Roma per incidente. - LuceverdeRoma : ?#Autostrade #EsodoEstivo ??? ?Viabilità Italia ha predisposto il Piano esodo estivo 2022 con : ????Previsioni di t… -