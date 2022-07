Sonia trovata morta in casa. Non è stato un incidente (Di sabato 30 luglio 2022) Una donna è stata trovata morta in casa sua a Ferrara. I segni rinvenuti sul corpo non lasciano dubbi: non è stato un incidente. La 62enne Sonia Dalaiti è stata trovata senza vita, distesa a terra nel corridoio della sua casa in via Ortigara a Ferrara. Sul corpo sono state trovate tracce compatibili con l’avvelenamento. ANSA/MASSIMO PERCOSSI /ARCHIVIOA lanciare l’allarme coppia di conoscenti spaventati dal fatto che, da giorni, Sonia non rispondesse né alle telefonate né al citofono. I due si sono allora recati al comando dei Carabinieri di Ferrara. Quando i militari e i Vigili del Fuoco sono entrati nell’appartamento dalla finestra del primo piano era ormai troppo tardi: Sonia Dalaiti era ... Leggi su formatonews (Di sabato 30 luglio 2022) Una donna è statainsua a Ferrara. I segni rinvenuti sul corpo non lasciano dubbi: non èun. La 62enneDalaiti è statasenza vita, distesa a terra nel corridoio della suain via Ortigara a Ferrara. Sul corpo sono state trovate tracce compatibili con l’avvelenamento. ANSA/MASSIMO PERCOSSI /ARCHIVIOA lanciare l’allarme coppia di conoscenti spaventati dal fatto che, da giorni,non rispondesse né alle telefonate né al citofono. I due si sono allora recati al comando dei Carabinieri di Ferrara. Quando i militari e i Vigili del Fuoco sono entrati nell’appartamento dalla finestra del primo piano era ormai troppo tardi:Dalaiti era ...

