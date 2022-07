Shakira nei guai | chiesti 8 anni di carcere

Leggi su biccy

(Di sabato 30 luglio 2022) Non soltanto la separazione da Gerard Piqué e i gossip sui presunti tradimenti con modelle e influencer, adesso arrivano nuoviper. La giustizia spagnola infatti ha chiesto ben ottodi reclusione per la cantante di Hips Don’t Lie. L’accusa è quella di evasione fiscale, ma per adesso la star ha rifiutato qualsiasi accordo e si è detta pronta ad andare in giudizio. La multa chiesta dalla procura di Barcellona ammonta a 24 milioni di Euro, perché pare che l’ex di Piqué non avrebbe dichiarato 14,5 milioni al fisco spagnolo tra il 2012 e il 2014. Stando a quanto riporta l’accusa, la popstar avrebbe nascosto i suoi guadagni per almeno 3, mentre viveva stabilmente in Spagna, ma manteneva la sua residenza fiscale alle Bahamas (paradiso fiscale almeno fino al 2015). La procura di Barcellona in questo ...