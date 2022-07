Sgarbi candidato in quota centristi | “Correrò in uno dei collegi offerti da FdI | Meloni è stata equa”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 30 luglio 2022) Saràalle politiche con il suo movimento ‘Rinascimento‘ insieme a ‘Noi con l’Italia’ di Maurizio Lupi, in rappresentanza della ‘’ nel centrodestra: stiamo parlando dell’ex azzurro, ora al Misto con ‘Nci’, Vittorio. Il critico d’arte, che è rimasto in ottimi rapporti con Silvio Berlusconi (era alle ‘nozze non nozze’ tra il Cavaliere e Marta Fascina), ringrazia Giorgia, perché gli è stato assegnato uno degli undiciuninominali ‘’ da Fratelli d’Italia. ”Allo stato io sono nelladi cui si è fatto carico Fratelli d’Italia, laeque ed equilibrata”, dice all’Adnkronos, che aggiunge: ”Ora bisognerà ...