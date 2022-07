Salvini-Russia | Gabrielli | “Per quello che ne sanno i servizi non c’è stata nessuna attività per far cadere governo Draghi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 luglio 2022) “Posso dire, perche è a conoscenza deisegreti italiani, chevolte a favorire la caduta delda parte di questa interlocuzione non ci sono state. È questa forse la cosa che può interessare di più”. Lo ha detto Franco, Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, dal palco de ‘Il libro possibile’ a Vieste.ha risposto alle domande su presunti contatti tra il consigliere di, Antonio Capuano, e il funzionario dell’ambasciata russa a Roma, Oleg Kostyukov. Una notizia, secondo, arrivata “in un momento nel quale il Paese ha bisogno di grande serenità”. “La mia presa di posizione di ieri, che non ha voluto minimamente entrare nel merito della cosa – ha ...