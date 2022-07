Petagna non si allena: lo aspetta il Monza (Di sabato 30 luglio 2022) Andrea Petagna è pronto a sottoscrivere un nuovo contratto con il Monza, sbloccato l’affare col Napoli. L’attaccante di Trieste ha da tempo chiesto la cessione al club azzurro ed ha trovato anche l’accordo con Adriano Galliani. Fino a qualche giorno fa la trattativa era bloccata da una richiesta economica del Napoli più alta, ora con l’intervento di Silvio Berlusconi la parte fissa è stata alzato e Petagna sarà pagato intorno ai 16 milioni di euro, ovvero gli stessi soldi che saranno investiti per acquistare Simeone dal Verona. Intanto arriva un altro indizio di mercato per Petagna al Monza. Il Napoli oggi si è allenato a Castel di Sangro, ma non era presente all’allenamento. Il giocatore non ha infortuni e sta bene fisicamente, quindi la sua partenza è sempre più ... Leggi su napolipiu (Di sabato 30 luglio 2022) Andreaè pronto a sottoscrivere un nuovo contratto con il, sbloccato l’affare col Napoli. L’attaccante di Trieste ha da tempo chiesto la cessione al club azzurro ed ha trovato anche l’accordo con Adriano Galliani. Fino a qualche giorno fa la trattativa era bloccata da una richiesta economica del Napoli più alta, ora con l’intervento di Silvio Berlusconi la parte fissa è stata alzato esarà pagato intorno ai 16 milioni di euro, ovvero gli stessi soldi che saranno investiti per acquistare Simeone dal Verona. Intanto arriva un altro indizio di mercato peral. Il Napoli oggi si èto a Castel di Sangro, ma non era presente all’mento. Il giocatore non ha infortuni e sta bene fisicamente, quindi la sua partenza è sempre più ...

