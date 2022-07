Libero usa un titolo falso e uno scoop fake per difendere Salvini e Berlusconi (Di sabato 30 luglio 2022) titolone a tutta pagina di Libero: Esclusivo – Gli 007: Letta uomo di Putin. Se in edicola un lettore si trovasse di fronte le prime dei vari quotidiani, non esiterebbe ad acquistare Libero, anche se, magari, non lo ha mai fatto in vita sua. La notizia sarebbe troppo succosa. E invece, dopo aver speso 1,50 euro, si accorgerebbe che, in realtà, quel titolo è stato solo un cervellotico divertissement del direttore Alessandro Sallusti per dimostrare come la stampa, in questa campagna elettorale, possa legittimare o delegittimare una o più parti in causa. Praticamente, Sallusti ha applicato il clickbait alla carta stampata: se ci fosse, nelle edicole, lo stesso viavai che c’è sui molteplici siti di informazione (o di disinformazione) che circolano sul web, siamo sicuri che gli “analytics” del quotidiano di Sallusti ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 30 luglio 2022)ne a tutta pagina di: Esclusivo – Gli 007: Letta uomo di Putin. Se in edicola un lettore si trovasse di fronte le prime dei vari quotidiani, non esiterebbe ad acquistare, anche se, magari, non lo ha mai fatto in vita sua. La notizia sarebbe troppo succosa. E invece, dopo aver speso 1,50 euro, si accorgerebbe che, in realtà, quelè stato solo un cervellotico divertissement del direttore Alessandro Sallusti per dimostrare come la stampa, in questa campagna elettorale, possa legittimare o delegittimare una o più parti in causa. Praticamente, Sallusti ha applicato il clickbait alla carta stampata: se ci fosse, nelle edicole, lo stesso viavai che c’è sui molteplici siti di informazione (o di disinformazione) che circolano sul web, siamo sicuri che gli “analytics” del quotidiano di Sallusti ...

CarloCalenda : 11) accordo di libero scambio USA. 12) centralizzazione della spesa PNRR in caso di mancata risposta dei comuni e d… - Riccard20004405 : @mannuk63 @SkyTG24 A parte che Taiwan è un paese libero si sono affari che riguardano gli usa per tutta una serie d… - IVALDO1962 : RT @donapatri: È comprovato da documenti USA pubblicato da #Wikleaks. Per questo si stanno vendicando su #Assange. La verità già li inchiod… - paolo_pocaterra : @Libero_official Perchè in USA ci sono anti Salvini? - giornali_it : Usa, alluvioni in Kentucky: bilancio sale a 25 morti #30luglio #QuotidianiNazionali #LiberoQuotidiano -