L’Atalanta pronta a battere due colpi | si stringe per Lookman e Pinamonti | ma sfuma Tavares

Leggi su bergamonews

(Di sabato 30 luglio 2022) Bergamo. In attesa di risolvere l’enigma delle corsie laterali,in pochi giorni si rifà il look all’attacco. Sono ore calde sul fronte calciomercato: non uno ma ben due acquisti sembrano essere in dirittura d’arrivo. Nel pomeriggio di giovedì è arrivata l’accelerata decisiva per Ademola, esterno d’attacco inglese di proprietà dei tedeschi del RB Lipsia, ma che nell’ultimo biennio ha giocato in Premier League con le maglie del Fulham e del Leicester. L’affare tra parte fissa e bonus dovrebbe aggirarsi intorno ai 15 milioni di euro e la chiusura non sarebbe lontana. Già definito invece l’accordo con il giocatore classe 1997, che per caratteristiche fisiche e tecniche è paragonabile a Boga. Non soltanto, però. Stando a quanto riporta Sky Sport, anche l’affare per Andreasarebbe alle ...